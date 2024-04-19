İsrail'in İran'a saldırı gerçekleştirdiğine yönelik haberler altında yeni zirveleri beraberinde getirdi.

Kriz dönemlerinde 'güvenli liman' olarak görülen altının ons fiyatı Asya piyasalarının açık olduğu saatte 2.374 dolardan 2.415 dolara kadar yükseldi.

TSİ 10.20 itibarıyla ise 2.390 dolardan işlem gördü. Ons fiyatında son geri çekilmeye rağmen günlük yükseliş yüzde 0.4 oldu.

İSTİHDAM VERİSİ ETKİSİYLE DÜŞÜŞ BASKISI OLUŞMUŞTU

Dün ABD'de açıklanan verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 13 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 212 bin oldu. Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen başvuru sayısının 215 bin olacağı öngörülüyordu. İşgücü piyasasındaki sıkı seyrin devamına işaret eden bu verinin ardından Fed'in faiz indirimi konusunda 'aceleci olmayacağına' dair kanaat güçlenmişti. Bu durum doların güçlenmesine yol açarken altın fiyatlarında aşağı yönlü bir baskı oluşturmuştu.