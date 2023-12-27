Amasya'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşıması bulundurulması" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.T.A. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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