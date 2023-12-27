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        Amasya'da üniversite öğrencileri şehitleri andı, terörü lanetledi

        Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek amacıyla program gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:11 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:22
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        Amasya'da üniversite öğrencileri şehitleri andı, terörü lanetledi
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        Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri, şehitleri anmak ve terörü lanetlemek amacıyla program gerçekleştirdi.

        İlahiyat Fakültesindeki proıgramda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin açılış konuşmasıyla devam etti.

        Şehitlerin isimlerinin okunması ve Komando Marşı'nın söylenmesiyle devam eden program, Doç. Dr. Abdulhamid Budak'ın dua etmesinin ardından sona erdi.

        Programa akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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