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        Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 16:56 Güncelleme: 27.12.2023 - 16:56
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        Amasya'da kayısı ağacı aralık ayında çiçek açtı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu kayısı ağacı çiçek açtı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde çiçek açan kayısı ağacının bulunduğu bahçenin sahibi 65 yaşındaki Hamza Can, AA muhabirine, bugüne kadar ağaçların bu kadar erken çiçek açtığını görmediğini söyledi.

        Son yıllarda ilk kez aralık ayının bu kadar sıcak olduğunu dile getiren Can, "Kayısı ağacı yalancı bahara aldandı. Ayaz olmadığından dolayı ağaç çiçek açtı. Soğuklar biraz daha fazla olsa çiçek açmazdı. Herkes şaşırıyor bunu görünce. Aralık ayında çiçek açmaması gerekir, olumlu bir şey değil." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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