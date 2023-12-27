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        Amasya'da sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşları kamerada

        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 13:36 Güncelleme: 27.12.2023 - 13:36
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        Amasya'da sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşları kamerada
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde bir sincabın yem arayışı ile sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleni, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        İlçe merkezindeki ağaçlık alanı mesken tutan bir sincap, toprağı eşeledikten sonra ağaçları tırmandı.

        Bir süre sonra ağaçtan inerek ağaçların altında gezinen sincap, ardından tekrar ağaca çıktı.

        Suluova semalarında görülen sığırcık kuşları da gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

        Senkronize şekilde hareket eden kuşların hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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