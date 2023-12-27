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        Öğrenciler renkleri seçti, okul çalışanları sınıfları boyadı

        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Hasan Coci Anadolu Lisesi'nin sınıfları, "Boyası sizden, boyaması bizden" kampanyasıyla öğrencilerin katkısıyla boyandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:53
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        Öğrenciler renkleri seçti, okul çalışanları sınıfları boyadı
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        MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bulunan Hasan Coci Anadolu Lisesi'nin sınıfları, "Boyası sizden, boyaması bizden" kampanyasıyla öğrencilerin katkısıyla boyandı.

        Gümüşhacıköy Hasan Coci Anadolu Lisesi idaresi, sınıfların badanası için "Boyası sizden, boyaması bizden" kampanyasını başlattı.

        Bu kapsamda her sınıf, o sınıfta öğrenim gören öğrencilerce renginin belirlenip boyasının alınmasının ardından okulun öğretmen ve diğer görevlileri tarafından boyandı.

        Kampanya kapsamında okulun 14 sınıfından 13'ünün boyanması tamamlandı, son sınıf da kısa süre içinde boyanacak.

        Okulun koridorları ve diğer kısımlarının boya masrafı ise öğretmenler ve idare tarafından karşılanıyor.

        Okul müdürü Cüneyt Gümüş, AA muhabirine, kampanyanın maddi destek toplamaktan ziyade öğrencilerin aidiyet duygusunu güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

        Sınıflar boyanırken renk seçimini her sınıftaki öğrencilerinin kendilerinin belirlediğini anlatan Gümüş, "Sınıflar bir araya gelip rengi seçti. İstedikleri boyacıdan boyayı alıp teslim ettiler. Ardından öğretmen ve hizmetliler, okul personeli olarak boyama işlemini gerçekleştirdik. Böylece öğrenciler sınıflarına sahip çıktı, kendileri için daha güzel bir ortam oluşturdu. Bu şekilde öğrencilerimizin projeye aidiyet duymalarını amaçladık." dedi.

        Her şeyi devletten beklememek gerektiğini vurgulayan Gümüş, kampanyanın öğrencilerin sahiplenme duygusunu artırarak okula da katkı sağladığını dile getirdi.

        - "Okula daha istekli ve daha mutlu gelmeye başladılar"

        Okulun rehber öğretmeni Kasım Kaba da öğrencilerin sınıflarını istedikleri renge boyatabileceklerini fark edince boyalarını seçip getirdiklerini belirtti.

        Sınıflardan bazılarının mavi, bazısının yeşil rengi tercih ettiğine değinen Kaba, "Böylece sınıfta olmaktan ziyade evlerindeymiş, odalarındaymış, kendilerine ait bir alandaymış gibi hissettiler. Okula daha istekli ve daha mutlu gelmeye başladılar. Hem ders başarıları hem de okulda bulundukları andaki keyifli anları arttı. Öğrencilerimiz hem daha mutlular hem de okulun duvarlarını koruma, sınıfın temiz tutulması konusunda daha duyarlılar." ifadesini kullandı.

        Okulun 11. sınıf öğrencilerinden Pelin Acar ise sınıfları boyanırken rengini kendilerinin seçtiğine dikkati çekerek, "İdaremiz bizim fikirlerimize önem verdiği için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Herkesin moral ve motivasyonu yükseliyor, derslerimize daha iyi odaklanıyoruz. Bundan dolayı da çok mutluyuz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Menekşe Kömüş de kendilerinin de kampanyaya katılarak sınıflarının boyasını yaptırdıklarını dile getirerek, "Sınıf arkadaşlarımızla paramızı toplayarak istediğimiz renk boyayı alarak idaremize teslim ettik. Çok iyi hissediyoruz, ferah ve güzel bir alanda ders işleyeceğimizi düşünüyoruz. Her sınıf kendi rengini seçtiği, sınıfların renkleri farklı olduğu için daha da bir neşe verdi bize." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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