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        Amasya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

        Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 10:50 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:03
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        Amasya'da okullarda şehitler için saygı duruşunda bulunuldu
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        Amasya'daki okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için ülke genelinde olduğu gibi Amasya'da da bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de öğrencilerle birlikte saygı duruşunda bulunarak, "Bugün öğrencilerimizle birlikte, şehit olan askerlerimiz için saygı duruşunda bulunduk. Hepsine rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum." dedi.

        Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ardından öğrenciler dersbaşı yaptı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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