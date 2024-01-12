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        Şehit Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:53 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:55
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        Şehit Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı (2)
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        AMASYA'YAGETİRİLDİ

        Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın (30) cenazesi, Van'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Amasya´ya getirildi. Merzifon Havalimanı'nda askerler tarafından uçaktan indirilen Şehit Aslan´ın naaşı, cenaze aracına konuldu. Burada düzenlenen törene şehidin annesi Havva ve babası İbrahim Aslan, şehidin 3 kardeşi, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Belediye Başkanı Dr. Bayram Çelik, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Arı, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların temsilcileri ve şehidin yakınları katıldı. Şehit Aslan´ın cenazesi, yarın Taşova ilçesi Çakırsu köyü camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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