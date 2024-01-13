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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:12
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

        Şehidin Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, ilçeye bağlı Çakırsu köyündeki ailesinin evine götürülerek helallik alındı.

        Şehidin babası İbrahim ve annesi Havva Aslan ile kardeşleri, taziyeleri kabul etti.

        Aile üyeleri şehidin naaşına sarılarak gözyaşı dökerken, baba İbrahim Aslan, "Seninle gurur duyuyorum, bana bu onuru yaşattığın için hakkım helal olsun sana. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Bu sırada vatandaşlar tekbir getirdi, "Vatan canım sana feda", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attı.

        Şehidin cenazesi, öğle vakti köy camisinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından asker ve vatandaşların omzunda köy mezarlığına taşınarak, burada defnedildi.

        Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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