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        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu

        Suluova Kaymakamlığı tarafından, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren judo ve tekvando sporcularına malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:03
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        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu
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        Suluova Kaymakamlığı tarafından, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren judo ve tekvando sporcularına malzeme desteğinde bulunuldu.

        Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kendisini ziyaret eden sporculara çeşitli spor malzemeleri hediye etti.

        Gürçam, gençlerin spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi.

        Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, antrenörler ve sporcular yer aldı.

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