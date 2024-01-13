Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da teröre tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde teröre tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova'da teröre tepki amacıyla basın açıklaması yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde teröre tepki gösterildi.

        Taşova Gençlik Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Kazım Özdemir tarafından şehitler için dua edildi.

        Gençlik Platformu Sözcüsü Mehmet Şenel, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğü için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet, Türk milleti ve kederli ailelerine başsağlığı dileyerek, "Söz konusu vatan olduğunda 7'den 70'e Türk milleti birdir, tektir, beraberdir. Bizleri bölmeye çalışan, birliğimize kasteden kim varsa hepsi terör örgütüdür. Bu alçakları, hainleri lanetliyor, şanlı Türk ordumuzun yanında olduğumuzu bildiriyoruz." dedi.

        Basın açıklamasına Belediye Başkanı Bayram Öztürk, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Şehit Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı (2)
        Şehit Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı (2)
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu
        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı