Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz ve sızma girişimi sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

        Naaşı, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar karşıladı.

        Duanın ardından Samet Aslan'ın naaşı, kara yoluyla memleketi Taşova ilçesine götürüldü.

        Şehidin cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Taşova ilçesi Çakırsu köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu
        Suluova Kaymakamlığı sporculara malzeme desteğinde bulundu
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Amasya'da kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı
        Taşova Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi
        Taşova Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi
        Merzifon Belediye Başkanı Kargı basın mensuplarıyla buluştu
        Merzifon Belediye Başkanı Kargı basın mensuplarıyla buluştu
        'Çilek'li aramada kilolarca tütün ile binlerce makaron ele geçirildi
        'Çilek'li aramada kilolarca tütün ile binlerce makaron ele geçirildi