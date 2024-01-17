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        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu

        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli Hülya Akyol, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:21
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        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu
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        Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli Hülya Akyol, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Hülya Akyol, eve gelen bakıcısı tarafından yerde hareketsiz bulundu.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akyol'un cenazesi, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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