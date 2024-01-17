Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli kadın evinde ölü bulundu

Amasya'da 70 yaşındaki zihinsel engelli Hülya Akyol, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Hülya Akyol, eve gelen bakıcısı tarafından yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akyol'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Akyol'un cenazesi, otopsi için Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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