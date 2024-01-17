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        Amasya'da ilkokul öğrencilerine spor branşları tanıtıldı

        Amasya Akşemsettin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine, "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında spor branşlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:29
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        Amasya'da ilkokul öğrencilerine spor branşları tanıtıldı
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        Amasya Akşemsettin İlkokulu 2. sınıf öğrencilerine, "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında spor branşlarının tanıtımı gerçekleştirildi.

        Öğrenciler, eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ereceği 19 Ocak'ta karne almaya hazırlanırken, okullarda 15-18 Ocak'ta bu yıl ilk kez uygulanan "dönem sonu faaliyet haftası" kapsamında Amasya Spor Salonu'nda spor branşlarını tanıdı.

        Öğrenciler, burada önce jimnastik yaptı, ardından ok attı, çeşitli spor branşlarını tanıma fırsatı buldu.

        Sınıf öğretmeni Özlem Baysal, dönem sonu etkinlikleri kapsamında sportif faaliyetler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklara farklı spor dallarını tanıttık. Yıl sonu etkinliği olarak çok verimli oldu. Çocuklar kaynaştı, ikinci dönem için de güzel bir motivasyon oldu." dedi.

        Öğrenciler de çok eğlendiklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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