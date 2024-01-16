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        Gümüşhacıköy'de 2023'te 146 bin 395 hastaya hizmet verildi

        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:14
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        Gümüşhacıköy'de 2023'te 146 bin 395 hastaya hizmet verildi
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        Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mümin Sarıkulak, 2023 yılında 146 bin 395 hastaya hizmet verdiklerini bildirdi.

        Sarıkulak, AA muhabirine, hastanelerinde 76 bin 812 kişiye polikliniklerde, 53 bin 530 kişiye acil servislerde, 9 bin 909 kişiye diş polikliniklerde, 3 bin 210 kişiye evde sağlık ziyaretlerinde, 2 bin 934 kişiye de diyaliz servisinde müdahale edildiğini anlattı.

        Hastanelerinin 50 yatak kapasiteli olduğunu, 198 sağlık personeli ile çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sarıkulak, "Hastanemizde 2 dahiliye, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları, 1 kadın doğum ve hastalıkları uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı ile 2 aile hekimi, 1 diyetisyen, 13 pratisyen hekim, 177 hemşire, sağlık personeli, idari ve temizlik personeli ile hizmet veriliyor." dedi.

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