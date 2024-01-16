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        Amasya'da ilkokul öğrencileri şehitler için klip hazırladı

        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ilkokul öğrencileri video klip hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 16.01.2024 - 15:45
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        Amasya'da ilkokul öğrencileri şehitler için klip hazırladı
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        Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için ilkokul öğrencileri video klip hazırladı.

        Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde, ilkokul öğrencileri vatan uğruna canlarını feda eden şehitlere ithafen "Aziz Şehitlerimizin Anısına Saygıyla" adıyla video klip çalışması gerçekleştirdi.

        İlkokul öğrencileri, klipte Mehmet Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirdi.

        Cem Meşe, AA muhabirine, anlamlı bir çalışma hazırlamak istediklerini belirterek, "Öğrencilerimizle birlikte, şehit olan askerlerimiz için video klip hazırladık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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