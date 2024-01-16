Amasya'da 105 litre sahte içki ele geçirildi

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekiplerince 105 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan takip sonucunda, H.S. ile M.D'nin kaçak alkol üretip sattığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şahısların ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, şişelere doldurulmuş 105 litre sahte içki, 7 adet aroma verici sıvı, 1 adet alkol yoğunluğunu ölçmede kullanılan derece ölçer ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarma komutanlığına götürüldü.