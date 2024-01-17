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        Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 17.01.2024 - 09:25
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        Amasya'da 113 litre sahte içki ele geçirildi
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        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 113 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki ürettiği tespit edilen Y.Ç. ile M.D'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

        Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yaptıkları aramada şişelere doldurulmuş 113 litre sahte içki ile aroma verici sıvı ve sahte içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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