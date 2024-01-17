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        Zihinsel engelli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

        AMASYA´da zihinsel engelli Hülya Akyol (70), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:08 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:10
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        Zihinsel engelli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
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        AMASYA´da zihinsel engelli Hülya Akyol (70), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Amasya Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın 1´inci katında yaşayan zihinsel engelli Hülya Akyol´u bakıcısı sabah eve geldiğinde yerde yatarken hareketsiz buldu. Durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyol´un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol´un cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Akyol´un eşinin 2 yıl önce Covid-19 nedeniyle öldüğü ve başka kimsesinin de olmadığı öğrenildi. Hülya Akyol´un kesin ölüm nedeninin otopsi ile belli olacağı belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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