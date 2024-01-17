Zihinsel engelli kadın, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

AMASYA´da zihinsel engelli Hülya Akyol (70), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

Amasya Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde bulunan 2 katlı apartmanın 1´inci katında yaşayan zihinsel engelli Hülya Akyol´u bakıcısı sabah eve geldiğinde yerde yatarken hareketsiz buldu. Durumu polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akyol´un hayatını kaybettiği belirlendi. Akyol´un cenazesi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akyol´un eşinin 2 yıl önce Covid-19 nedeniyle öldüğü ve başka kimsesinin de olmadığı öğrenildi. Hülya Akyol´un kesin ölüm nedeninin otopsi ile belli olacağı belirtildi.