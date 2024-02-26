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        Haberler Spor Futbol Diğer Hakeme bir yumruklu saldırı daha! Futbolcu Emre Uyanık'tan hakem Batuhan Bolat'a yumruklu saldırı - Spor haberleri - Futbol Haberleri

        Amatör maçta futbolcudan hakeme yumruklu saldırı

        İbrahim Yattara'nın formasını giydiği İmranlıspor ile Cumhuriyet Üniversitesi Gençlikspor arasında oynanan maçta kavga çıktı. Cumhuriyet Üniversitesi Gençliksporlu futbolcu Emre Uyanık kırmızı kart gördükten sonra maçın hakemi Batuhan Bolat'a yumruklu saldırıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 26.02.2024 - 10:12 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:29
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        Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maç, bir futbolcunun hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi.

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        Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçının 68. dakikasında Gineli futbolcu İbrahim Yattara oyuna girdi.

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        İbrahim Yattara'nın oyuna girmesinden 2 dakika sonra Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık maçın hakemi Batuhan Bolat'a rakip takım oyuncusunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulundu.

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        Karşılaşmanın hakemi Bolat, Uyanık'a kırmızı kart göstereceği sırada futbolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

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        Bolat'ın yerde tekmelendiğini görerek olayı dahil olan yardımcı hakemler ile futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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        Sahaya giren polisler kavgayı ayırdı.

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        Müsabaka maçın hakemi Batuhan Bolat tarafından tatil edilirken, Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Uyanık, polisler tarafından gözaltına alındı.

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