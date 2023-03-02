Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
ABONE OL

Bolivyalı adam Amazon ormanlarında kaybolduktan 31 gün sonra sağ bulundu

Bolivya'da Amazon ormanlarında kaybolan Jhonatan Acosta, 31 gün sonra sağ bulundu. Jaguarlardan saklanmak zorunda kalan 30 yaşındaki adam böcek yiyerek hayatta kaldığını belirtti

Amazon ormanlarında kayboldu, 31 gün sonra sağ bulundu
HABERTURK.COM

Bolivyalı 30 yaşındaki Jhonatan Acosta, Amazon ormanlarında yolunu kaybettikten 31 gün sonra kurtarıldı. Hayatta kalabilmek için böcek yediğini ve ayakkabısında biriktirdiği suyu içtiğini söyleyen Acosta bu süreçte 17 kilo kaybettiğini söyledi.

AVLANIRKEN ARKADAŞLARINDAN AYRI DÜŞTÜ

Página Siete gazetesinin haberine göre Acosta dört arkadaşıyla birlikte Bolivya'nın kuzeyindeki Amazon ormanlarında avlanmaya çıktı fakat bir şekilde kaybolarak onlardan ayrı düştü.

BBC'nin haberine göre Acosta, ormanda hayatta kalabilmek için solucan yemeye ve ayakkabılarının içinde biriktirdiği yağmur suyunu içmeye başladı.

İspanyolca yayın yapan Noticias Telemundo'nun haberine göre, yağmur suyu bitince de kendi idrarını içti.

Jaguarlardan ve pekarilerden saklanmak zorunda kalan adam, ekibinden ayrıldıktan 4 gün sonra ayak bileğini incitti.

"HAYATTA KALMA TEKNİKLERİNİ BİLMEK ÇOK YARDIMCI OLDU"

Bolivya haber kanalı Unitel TV'ye konuşan adam, "Hayatta kalma tekniklerini bilmek çok yardımcı oldu. Böcek tüketmek, idrarımı içmek ve solucan yemek zorunda kaldım. Hayvanlar tarafından saldırıya uğradım" dedi.

Kardeşi yaptığı açıklamada, "Tüfeğinde sadece bir fişek vardı, artık yürüyemiyordu ve artık kimsenin onu aramadığına inanıyordu" diye konuştu.

17 KİLO VERDİ

Kaybolduktan 31 gün sonra bir arama ekibi tarafından bulunan adamın yaklaşık 17 kilogram kaybettiği belirtildi.

Página Siete'ye göre Acosta şu anda Bolivya'nın Beni bölgesindeki bir sağlık merkezinde tedavi görüyor. Kardeşi, bu olaydan sonra Acosta'nın avlanmayı bırakacağını ve gitar çalmaya odaklanacağını söyledi.

*Haberin görselleri AP'nin videosundan ve Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mihran İsminin Anlamı Nedir? Mihran İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Mihran İsminin Anlamı
Ogeday İsminin Anlamı Nedir? Ogeday İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Ogeday İsminin Anlamı
Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor
YAŞAM Hatay'a gönderilen mamalar sahipsiz hayvanlara ...
"Tam dilimin ucunda!" Peki neden bir türlü dilimizin ucuna geleni hatırlamayız? Bu bir hafıza sonunu mu?
YAŞAM Neden bir türlü dilimizin ucuna gelen kelimeleri ...
Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?
YAŞAM Ekşi yemek neden yüzümüzü buruşturur?
Antik Roma'da olsaydınız ne olurdunuz? İşte büyük imparatorlukta meslekler
YAŞAM Antik Roma'da olsaydınız ne olurdunuz? İşte büyük ...
Van Gogh'un ölmeden önce son mesajı! "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri!
YAŞAM Van Gogh'un ölmeden önce yaptığı son eserin mesajı!
Yarım kalan işler ve aşklar neden akıldan çıkmaz? İşte Zeigarnik etkisi!
YAŞAM Yarım kalan işler neden aklımızdan çıkmaz?
Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip olduğunuz dudak şekillerine göre kişilik analizi...
YAŞAM Dudak şekliniz karakterinizi ele veriyor! İşte sahip ...
AÇIKLANDI! 1 Mart 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları! Sayısal Loto sonuç sorgulama
YAŞAM 1 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.