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        Haberler Yaşam Amazon ormanlarında temas kurulmamış Mashco-Piro kabilesi görüntülendi

        Amazon ormanlarında temas kurulmamış Mashco-Piro kabilesi görüntülendi

        Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında, yerlilerin hakları için çalışan bir sivil toplum örgütü, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan Mashco-Piro kabilesini kayıt altına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:41 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:41
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        'Dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' görüntülendi
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        Peru'nun güneydoğusundaki Amazon ormanlarında yürütülen ağaç kesim çalışmalarının yalnızca birkaç kilometre ötesinde, dünyadan tamamen soyutlanmış şekilde yaşayan Mashco-Piro kabilesi görüntülendi.

        Yerlilerin hakları için çalışan sivil toplum örgütü Survival International, Peru'nun güneydoğusunda yürütülen ağaç kesim çalışmaları sırasında yerli kabilelerin fark edildiğini açıkladı.

        Monte Salvado bölgesinde çekilen fotoğraflarda, 50'den fazla Mashco-Piro kabilesi üyesi görüntülenirken, yetkililer, civardaki Puerto Nuevo bölgesinde ise 17 kişilik farklı bir grup tespit etti.

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        750'DEN FAZLA KABİLE ÜYESİ ORMANIN DERİNLİKLERİNDE YAŞIYOR

        Ağaç kesim çalışmalarının, yerlileri topraklarından ettiğini belirten Survival International gönüllüleri, bölgede çalışma yapan tüm şirketlerin ağaç kesim ruhsatlarının iptal edilmesini ve toprakların Mashco Piro halkına teslim edilmesini talep ediyor.

        750'den fazla üyesi olduğu düşülen ve Peru'nun güneydoğusundaki ormanlarının derinliklerinde yaşayan Mashco-Piro kabilesinin, 'dünya üzerindeki en büyük temassız kabile' olduğu tahmin ediliyor.

        *Haberin görselleri Reuters'ın videosundan servis edilmiştir.

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        #Amazon Ormanları
        #peru
        #Mashco-Piro kabilesi
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