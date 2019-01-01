Amorti numaraları, dün akşam Milli Piyango çekilişinin ardından belli oldu. Amorti sonuçları Milli Piyango bileti alan ve şanslı rakamları merak edenler tarafından araştırılıyor. Amorti, Milli Piyango çekilişinde verilen en küçük para ödülüdür. İşte 2019 Milli Piyango çekilişi ve amorti numaraları ile ilgili detaylar...

AMORTİ NUMARA SONUÇLARI 2019

2019 Milli Piyango amorti rakamları: 4 - 9

1 MİLYON LİRA İKRAMİYE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 1 milyon lira ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nce gerçekleştirilen çekilişte 8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334 numaralı biletlerin sahipleri 1'er milyon liranın sahibi oldu.

70 MİLYON TL KAZANAN TALİHLİ NUMARA

7 milyon liralık ikramiye '9915188' numaralı çeyrek biletin sahibine çıkarken, 70 milyon liralık büyük ödül '7615536' numaralı biletin sahibine gitti. Büyük ikramiyenin uzun yıllar sonra ilk kez tam bilete çıktığı ve bu biletin İstanbul'da satıldığı öğrenildi

AMORTİ NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur.

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