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Anadolu'da yeni keşfedilen yararlı böcek türü, Aziz Sancar'ın ismiyle anılacak

Böceklerin tarımsal, ekolojik ve tıbbi önemleri konusunda araştırmalar yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesinden (MCBÜ) bir grup akademisyen, İç Anadolu Bölgesinde bulduğu ve tarım yararlısı olduğu belirlenen yeni böcek türüne, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminden hareketle, lobrathium azizsancari ismini verdi

Anadolu'da yeni keşfedilen yararlı böcek türü, Aziz Sancar'ın ismiyle anılacak
İç Anadolu'da keşfedildi... İsmi 'azizsancari'
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AA

MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Anlaş ve ekibi, ülkedeki böcek biyoçeşitliliğini tespit etmek için 2013'te TÜBİTAK desteğiyle proje başlattı.

AA'nın haberine göre proje kapsamında 8 yıl boyunca Anadolu'nun farklı bölgelerinde saha araştırmaları yapan ekip, buldukları böcek türlerini bilim dünyasına kazandırdı.

Doç. Dr. Anlaş ve ekibi 2 yıl önce İç Anadolu'da Sivas ile Erzincan arasındaki Kızıldağ geçidinde ve Kangal ilçesinde yeni bir böcek türüne rastladı.

Avcı ve tarım yararlısı olduğu belirlenen yeni türe Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın da onayı alınarak lobrathium azizsancari adı verildi.

Yeni türe ilişkin bilim insanlarınca hazırlanan makale akademik dergi Turkish Journal of Zoology'de yayımlandı.

"PROF. DR. AZİZ SANCAR MEMNUNİYET DUYDU"

Doç. Dr. Sinan Anlaş, Kızıldağ geçidinde yeni bir tür bulduklarında ekip olarak heyecanlandıklarını, türün adlandırılması konusunda çalışma arkadaşlarıyla istişare yaparken Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verilmesi tavsiyesinin öne çıktığını söyledi.

Bunun üzerine hemen bir e-posta hazırlayarak, yürüttükleri çalışmayı ve yeni türe ismini vermek istediklerini Prof. Dr. Sancar'a ilettiğini dile getiren Doç. Dr. Anlaş, şöyle dedi:

"Sayın Sancar, ülkesindeki her türlü bilimsel çalışmayı desteklediğini, gurur duyduğunu belirterek, onore olduğunu ve büyük memnuniyet duyduğunu bize bildirdi. Biz de bunun üzerine türün yayımlanması çalışmalarına başladık. Bu yeni türe 'lobrathium azizsancari' ismini verdik. Daha sonra bu türü ülkemizin saygın bilim dergilerinden Turkish Journal of Zoology'de yayımladık ve bilim dünyasına tanıttık."

Doç. Dr. Anlaş, lobrathium azizsancari türünün dere kenarlarında ve sulak alanlarda yaşadığına dikkati çekerek, "Aynı zamanda kar örtüsünün de altında bulduk. Bu türle ilgili çalışmalarımız halen devam ediyor. Ancak elimizdeki verilere göre lobrathium azizsancari, avcı bir tür. Yani tarım yararlısı bir tür. Ayrıca bu türün çevresel kirliliğe yaşam fonksiyonlarını değiştirerek veya toksinleri vücudunda biriktirerek cevap veren bir canlı olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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