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Anadolu Efes: 80 - Barcelona: 71 | MAÇ SONUCU

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı 80 - 71 yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi ve 18 yıl aradan sonra Final-Four'a kaldı. Lacivert-beyazlılar, yarı finalde bir başka Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu

Anadolu Efes

THY Euroleague play-off çeyrek final serisi 5. maçında Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı 80 - 71 yenerek Final-Four'a kaldı. Lacivert-beyazlılar, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Final-Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Türkiye, Final-Four'da ilk kez iki Türk takımı tarafından temsil edilecek. İki takım arasındaki maç 17 Mayıs'ta oynanacak.

BARCELONA ETKİLİ BAŞLADI

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya ev sahibi Anadolu Efes; Beaubois, Larkin, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başlarken, deplasman ekibi Barcelona Lassa ise Pangos, Ribas, Claver, Singleton ve Tomic beşiyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk periyoduna Barcelona Lassa hücumda etkili bir oyunla başlarken, Anadolu Efes savunması bu periyotta İspanyol rakibini durduramadı ve periyot 28-23 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sona erdi.

EFES DEVREYİ ÖNDE KAPATTI

İkinci periyotta savunma sertliğini arttıran Anadolu Efes, Micic'in etkili oyunu ve pota altındaki sert savunması ile öne geçmeyi başardı. Heurtel'in sayılarına rağmen skor üstünlüğünü rakibine bırakmayan İstanbul ekibi, devreyi 47-42 önde kapattı.

POTA ALTINDA GEÇİT YOK!

Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki ekip de hücumda sayı bulmakta zorlanırken, Anadolu Efes pota altında yine rakibine geçit vermedi. Periyotta ilk 5 dakikalık bölüm 49-46 Anadolu Efes üstünlüğü ile tamamlandı. Periyodun kalan bölümünde farkı 7 sayıya kadar çıkaran Efes, Barcelona'nın yakaladığı 7-1'lik seriyi Larkin'in üç sayılık basketiyle sonlandırdı ve maçın final periyoduna 4 sayı önde girdi: 61-57.

SON BÖLÜMDE MAÇI KOPARDILAR

Final periyoduna Anderson ve Moerman'dan gelen üçlüklerle başlayan Anadolu Efes maçın bitimine 8 dakika kala farkı 10 sayıya çıkarttı: 67-57. İki takım karşılıklı sayılar kaydetmeye devam ederken, son 5 dakikaya 70-61'lik skorla girildi. Barcelona Lassa farkı eritirken, son 1 dakikaya 75-71 Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. 30 saniye kala Moerman'ın üçlüğü ile rahatlayan Anadolu Efes, mücadeleyi 80-71'lik skorla kazandı ve Dörtlü Final'e katılmaya hak kazandı.

MAÇTAN NOTLAR...

Anadolu Efes ile İspanya'nın Barcelona Lassa takımları arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinin 5. maçı tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu 4. bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek final serisinde 5. Barcelona Lassa ile eşleşti. Serinin İstanbul'daki ilk maçını 75-68 kazanan lacivert-beyazlı ekip, ikinci maçta 74-72 mağlup olarak ev sahibi avantajını kaybetti. İspanya'da devam eden serinin üçüncü maçında rakibini 102-68'lik skorla yenen Anadolu Efes, dördüncü müsabakayı 82-72 kaybedince seri beşinci ve son maça taşındı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan serinin son maçına basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi. Müsabakanın biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra bitiren taraftarlar, 16 bin 500 kişi kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nu da tamamen doldurdu.

BASKETBOL CAMİASI EFES'İN YANINDA

Basketbol camiasından birçok isim lacivert-beyazlı takımı destekledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkaı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, milli basketbolcu Semih Erden ile basketbol camiasından birçok isim maçı saha kenarından takip etti.

CEDİ OSMAN DA MAÇTA

Anadolu Efes'in kazanması durumunda Dörtlü Final'e yükseleceği maçı milli basketbolcu Cedi Osman da tribünden izledi.

Anadolu Efes'ten Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers'a transfer olan Cedi, karşılaşmayı salonda takip etti.

Müsabaka öncesinde ismi anons edilen Cedi'ye taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.

TRİBÜNLER MAVİYE BOYANDI

Müsabakanın oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nun tribünlerindeki mavi renk ağırlığı görsel açıdan güzel bir atmosfer oluşturdu.

Anadolu Efes Kulübünün taraftarlara yaptığı çağrı üzerine taraftarların büyük çoğunluğu mavi giyerek maça geldi. Ayrıca her koltuğa üzerinde "Kazanacağız" yazılı turkuaz renkli tişörtler bırakıldı.

ANADOLU EFES: 80 - BARCELONA LASSA: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya),Boris Ryzhyk (Ukrayna),Mehdi Difallah (Fransa)

Anadolu Efes: Larkin 18, Beaubois 11, Simon, Moerman 18, Dunston 7, Anderson 11, Doğuş Balbay, Pleiss 5, Micic 10

Barcelona Lassa: Pangos 7, Ribas 8, Claver, Singleton 12, Tomic 10, Seraphin 4, Hanga 9, Heurtel 12, Oriola 7, Kuric 2

1. Periyot: 23-28

Devre: 47-42

3. Periyot: 61-57

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