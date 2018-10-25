Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi! Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyle birlikte Türk takımları, Avrupa arenasında 62. kez birbirlerine rakip oldu! İlk yarıyı 14 sayı farkla geride kapatan Anadolu Efes, ikinci yarıda ortaya koyduğu oyunla sahadan 89-83'lük üstünlükle ayrıldı!

Anadolu Efes: 89 - Fenerbahçe: 83

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Sergio Silva (Portekiz)

Anadolu Efes: Beaubois 17, Doğuş Balbay, Simon 7, Moerman 15, Dunston 8, Pleiss 13, Larkin 7, Buğrahan Tuncer 3, Micic 13, Anderson 6

Fenerbahçe: Sloukas 11, Guduric 10, Kalinic 6, Melli 14, Vesely 24, Melih Mahmutoğlu 7, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 3, Lauvergne 4

1. Periyot: 12-26

Devre: 38-52

3. Periyot: 66-65

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşadı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası Fenerbahçe'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Peş peşe hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Guduric, Kalinic ve Vesely ile 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 9-22. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Simon ile bulduğu isabetli dış atışa Ahmet Düverioğlu ve Sloukas ile cevap veren Fenerbahçe, üstün oynadığı ilk periyodu 26-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 22-30. Dış atışlarda iyi bir yüzde yakalayan ve Larkin ile skor üreten lacivert-beyazlılar, savunmada ise etkisiz kaldı. Anadolu Efes karşısında hem pota altından hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe, 19. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 32-48. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 52-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Pleiss ile pota altında etkili olan ve savunmada daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 52-56. Hız kesmeyen lacivert-beyazlılar, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında Moerman'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 58-58. Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla 29. dakikada maçta öne geçti: 64-62. Kalan bir dakika 6 saniyelik dilimde Melli'nin dış atışına Micic'in potaya giderek bulduğu basketle yanıt veren Anadolu Efes, final periyoduna 66-65 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ardından sert savunmasını sürdüren Anadolu Efes, Beaubois ve Dunston'ın pota altından üst üste kazandırdığı basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler, Melli, Vesely ve Sloukas ile farkı 1 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 39. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 85-77. Kalan bölümde hata yapmayan ve serbest atış çizgisinden skor üreten Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 33 MAÇ

Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde 33 kez Türk takımları birbirine rakip oldu.

Türk takımları içinde ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde 1997-1998 sezonunda Efes Pilsen ile Türk Telekom karşılaştı.

FIBA Avrupa Ligi ve daha sonra ULEB Avrupa Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Anadolu Efes, Ülkerspor, Türk Telekom, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka ve Beşiktaş, Türk derbilerine çıktı.

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