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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anadolu Otoyolu'nda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu'nda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı

        Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın çarptığı minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza sırasında minibüsten fırlayan 2 kişinin çelik bariyerleri aşarak otluk alana savrulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 03:20 Güncelleme: 30.06.2025 - 03:20
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        Anadolu Otoyolu'nda TIR, minibüse çarptı: 7 yaralı
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        Kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yeşilyayla mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Akbaba idaresindeki TIR, aynı istikamette giden Ali Denizoğlu yönetimindeki minibüse çarptı.

        7 YOLCU YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle minibüsten fırlayan 1'i kadın 2 kişi çelik bariyerleri aşarak otluk alana savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; kazada minibüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #düzce
        #Son dakika haberler
        #Anadolu Otoyolu
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