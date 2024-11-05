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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Anemos Trio Pera Müzesi'nde

        Anemos Trio Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde, 9 Kasım'da, Anemos Trio'yu müzikseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 05.11.2024 - 00:06
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        Anemos Trio Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde Kasım ayında flüt, klarnet ve fagotun uyumunu müziğin farklı renkleriyle harmanlayan Anemos Trio’yu müzikseverlerle buluşturuyor.

        Aysu Zehra Şanyer
        Aysu Zehra Şanyer

        Flütte Aysu Zehra Şanyer, klarnette Ebru Mine Sonakın ve fagotta Onur Üzülmez’den oluşan Anemos Trio, geniş repertuvarı ve özgün yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

        Ebru Mine Sonakın
        Ebru Mine Sonakın

        Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 9 Kasım Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicilere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.

        Konserin biletleri Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

        Onur Üzülmez
        Onur Üzülmez
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        #Pera Müzesi
        #Anemos Trio
        #müzik
        #konser
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