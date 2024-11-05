Anemos Trio Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde Kasım ayında flüt, klarnet ve fagotun uyumunu müziğin farklı renkleriyle harmanlayan Anemos Trio’yu müzikseverlerle buluşturuyor.

Aysu Zehra Şanyer

Flütte Aysu Zehra Şanyer, klarnette Ebru Mine Sonakın ve fagotta Onur Üzülmez’den oluşan Anemos Trio, geniş repertuvarı ve özgün yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor.

Ebru Mine Sonakın

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 9 Kasım Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicilere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.