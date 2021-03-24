Başkent'e bahar mevsiminde kar sürprizi 0:00 / 0:00

DHA

Başkent'te iki gündür etkili olan yağışlı hava akşam saatlerine şiddetini arttırdı. Aralıklarla yağan yağmurun ardından kent genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kenti beyaz örtüyle kaplayan yoğun kar, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Kar nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası yaşandı. DHA'nın haberine göre; Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla kaplanan yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

BAHARDA KAR SÜRPRİZİ

İlkbahar mevsiminin habercisi cemrenin havaya, suya ve toprağa düşmesiyle, Ankara'da ağaçlar çiçek açarken, mart ayının sonunda lapa lapa kar yağışı şaşkınlık yarattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre; kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceğinin beklendiği bildirilmişti.