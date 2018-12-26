Ankara genelinde soğuk hava şartlarının etkisini hissettirmesiyle, öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmayacağını araştırıyordu. Öğrenciler, Ankara Valisi Vasip Şahin'e okulların tatil edilmesine dair Twitter üzerinden yoğun istekte bulundular. Öğrencilerin beklediği resmi açıklamayı Vali Şahin, resmi Twitter hesabı üzerinde duyurdu. İşte, açıklamanın detayları...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle kentte yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kuvvetli kar yağışının yarın sabaha kadar devam edeceğini belirtti.

Vali Şahin, kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacak yoğun buzlanma nedeniyle öğrenci ve vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için yarın başkent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini kaydetti.

— Vasip Şahin (@vasipsahin) December 25, 2018

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