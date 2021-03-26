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Ankara Emniyeti'nden açıklama: Araçta uyuşturucuya gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı esnadaki görüntülerini sosyal medyada paylaşan H.K.A.'nın gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Emniyeti'nden açıklama: Araçta uyuşturucuya gözaltı
Uyuşturucuya gözaltı
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İHA

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, araç içerisinde uyuşturucu kullandığı anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan H.K.A. isimli şahıs hakkında bir basın açıklaması yayınladı. Olayı gerçekleştiren şahsın yakalanarak gözaltına alındığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı maddeleri kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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