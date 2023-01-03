Murat Aydemir, bitkin ve ölmek üzere olan keçi yavrusuna, şeffaf eldivenden yapılan biberonla ılık su ve şeker içirdi. Bir süre sonra karnı doyan yavru keçi kendini toparladı. Sırt çantasına yavru keçiyi koyarak köye dönen Aydemir, keçinin sahibi olan Abdullah Anlar’a ulaştı.