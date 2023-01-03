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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

Erzincan’da annesini ayı yiyen yeni doğmuş keçi yavrusunu dağda trekking yapan gazeteci kurtardı. Sırt çantasına konularak köye getirilen oğlak, şirinliğiyle neşe kaynağı oldu

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İHA
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    Erzincan’ın Çağlayan beldesinden Munzur Dağları’na trekking yapmak için yaklaşık 2 bin metre rakıma çıkan Murat Aydemir ve beraberindeki arkadaşı doğadan gelen inleme sesi üzerine irkildi. İHA’nın haberine göre bir süre etrafa bakınan Aydemir, ölü keçiyi ve kış uykusundan uyanan ayının ayak izlerini gördü.
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    Ayı tarafından öldürülen keçinin yanına giden Aydemir ve arkadaşı, çalılıkların dibinden gelen ses üzerine kısa bir süre önce dünyaya gelen keçi yavrusunu fark ettiler.
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    Murat Aydemir, bitkin ve ölmek üzere olan keçi yavrusuna, şeffaf eldivenden yapılan biberonla ılık su ve şeker içirdi. Bir süre sonra karnı doyan yavru keçi kendini toparladı. Sırt çantasına yavru keçiyi koyarak köye dönen Aydemir, keçinin sahibi olan Abdullah Anlar’a ulaştı.
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    “KEÇİ YAVRUSU ÇANTAYI BARINAĞI SANDI”

    Munzur Dağı’ndan köye yaklaşık 2 saatlik yolu gazetecinin sırt çantası içerisinde gelen yavru keçi, kanguru yavruları misali çantayı barınağı gibi sahiplendi. Şirinliğiyle mutluluk kaynağı olan yavru keçi, dışarı çıkarıldığında dönüp dolanıp çantanın yanından ayrılmak istemedi.
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    Yavru keçinin sahibi Abdullah Anlar “Bizim çocuk sürüyü akşam köye getirdiği sırada birkaç keçi doğum yapmış. Sürüden ayrılıp beri tarafta doğum yapan bir keçiyi ise unutmuş. O keçi de sabah ayının kurbanı oldu. 
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

    Yavrusu sağ kalmış. Gazeteci arkadaşa rast geliyor. Sağ olsun köye getirdi ve keçinin benim olduğunu öğrenince telefonla arayıp gel keçini teslim edeyim dedi. Gelip aldım. Şimdi bunu keçilerin arasında sahiplenecek bir anne bulacağım” diye konuştu.

     
  • Annesini ayı yiyen oğlak hayata böyle tutundu

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