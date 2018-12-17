Antalya'da şiddetli yağış ve sel nedeniyle Hisarçandır kara yolunda mahsur kalan araçlar Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Kentte sabah saatlerinde başlayan, öğleden sonra şiddetini artıran kuvvetli yağış, gece boyunca etkisini sürdürdü. AA'nın haberine göre; bazı bölgelerde sel ve su taşkınları meydana geldi.

Hisarçandır kara yolunda sel nedeniyle 8 araç mahsur kaldı. Araçtakiler Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Yamaçtan toprak ve kaya parçalarının da düştüğü yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri önlemler alındı.

Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, su seviyesinin yükselmesi üzerime belediye tarafından güvenlik amacıyla kısa süreliğine kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.

Kemer ilçesinde Ağva Deresi'nin taşması nedeniyle Arslanbucak ile Kuzdere mahallelerini bağlayan köprü, su altında kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ovacık ve Kuzdere'de bazı yollar trafiğe kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi, itfaiye, kara yolları, emniyet ve jandarma ekipleri zor durumdakilere yardım etti.

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