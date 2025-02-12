Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki Savaş Temirhanoğulları (48), 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi.

Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları, ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu. Sanık Savaş Temirhanoğulları, "Diyarbakırlıyım diye Fadim ile evlenmemizi istemediler. Son 1 yıldır eşimin psikolojik sorunları vardı. Hatta ilaçlar kullanıyordu. İlk etapta bana karşı agresif tavırları vardı. Benden boşanmak istiyordu.

Tutuksuz sanık Fikret İnal'ın eşiyle barışmasına yardımcı olmak istediğini kaydeden Savaş Temirhanoğulları, "Fikret bizi evlendiren insan. Bizim yaşadığımız problemlerden haberi vardı. Fikret, eşimle görüştü ve bizi barıştırabileceğini söyledi. Ben de yanına ne zaman gidebileceğimizi sordum. Fikret kavun ve karpuz satıyordu, sabaha karşı gidebileceğimizi söyledi. Gece 04.00 gibi eve doğru gittik. Üzerimde silah yoktu. Binaya girdik, yukarı doğru çıktık. Eşim kapıyı açınca sıcak bir karşılama bekledim ama 'Niye geldin' dedi. Eşimin çalıştığı eczanede bir şahıs var. Kendisine onunla arasında ne olduğunu sordum. Fadim de bana, 'Madem biliyorsun, onurun yok mu?' dedi. Yüzüme tükürdü, o anda dondum kaldım. 'Anlaman için seni kaç kez aldatmam lazım' dedi. Vestiyere doğru yöneldi. Beyaz beze sarılı silahımı çıkardı. Ben de o anda Fikret'i ittim. 'Adamsan beni vur, ölümden korkmuyorum' dedi. Ben de merdivene doğru ateş ettim. O sırada Fikret beni tutmaya çalıştı. Kaç kez tetiğe bastığımı Allah beynimden sildi. Eşim bana küfürler ediyordu. Vurunca yere yığıldı. Kimsenin Fadim'i incitmesine müsaade etmezdim. Eşimi vurduğum an cinnet anıydı" diye konuştu.

"YARALININ BAŞINDA KALMAYI DÜŞÜNDÜK AMA KALMADIK"

Olay saatlerinde Savaş Temirhanoğulları'nın yanında bulunan sanık Fikret İnal ise "Hepimiz bu olaya şahit olmaktan dolayı kötüyüz. Fadim benim hem ablamdı hem de kuaförden iş arkadaşımdı. Aralarında sorunlar yaşanıyordu. Olaydan bir süre önce Fadim'le yazıştık. Görüşmeye karar verdik. Aradan bir süre geçtikten sonra görüştük. Fadim'le dosttuk. Sert bir insandı. Olay anında Savaş abimle birlikteydik. O gün eve barışmaya gittik. Olay anında Fadim abla, Savaş'a küfür ve hakaretler etti. Bizden korktu sanırım, silaha davrandı. Savaş abim de elinden aldı. Savaş abimi çekmeye çalıştım. Fadim, 'Savaş dur' dedi. Sonra Savaş ateş etti. Yaralının başında kalmayı düşündük ama kalmadık. Kendimizde değildik o an. Savaş'ın telefonu yanında değildi. Benim de faturadan dolayı hattım kapalıydı, o yüzden ambulansı arayamadım. Kolluktaki ifademde 'Yukarı çıkmadım' dedim ama olay yerinde vardım. Annem ve eşim hasta. Onlara bakayım diye Savaş böyle söylememi istedi. Fadim'i 20 senedir sıkan bir ailesi vardı" dedi.

"ANNEM ELİNE BIÇAK ALMIŞTI "

Cinayetin işlendiği gün evde uyuduğunu anlatan sanık ve maktulün kızı İ.T. de pedagog eşliğinde ifade verdi. İ.T., "Babamdan ve Fikret İnal'dan şikayetçi değilim. Olaydan bir süre önce sabah hep birlikte kahvaltı yapacaktık. Annem eline bıçak almıştı ve bıçağı babamın göğsüne tutuyordu. Babam da tam kafamı çevirdiğimde anneme sarıldı, sonra babam göğsünden yaralandı. Aralarında tek şahit olduğum olay buydu, her evlilikte olan tartışmalar da oluyordu. Boşanma aşamalarındalardı" diye konuştu.

"ANNEM YERDE YATIYORDU"

Olay günü gece babasının eve geldiğini duyduğunu söyleyen İ.T., "Olay günü geç yatmıştım. Zil sesine uyandım. Kapı açılınca dinlemeye başladım. Bir erkek sesi olduğunu fark ettim ama babamın da sesini duyunca rahatladım ve yattım. Annem, babama 'Senin erkeklik gururun yok mu, neden barışmak istiyorsun?' dedi. Silah sesini duyduğumu hatırlamıyorum. Sabah uyandım, annemin beni niye uyandırmadığını sorguladım. Kapımı açtım annem yerde yatıyordu. Kafasını çevirmeyi denedim, yapamadım. Göğsü hareket etmiyordu, vefat ettiğini anladım. Annemi görünce halamı aradım, o da polisi ve ambulansı aramamı söyledi. Ben de komşulara söyledim, hep birlikte aradık" dedi.

"ANNEM, BABAMDAN HİÇBİR ZAMAN KORKMAZDI"

Annesinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten İ.T., "Annem babamdan hiçbir zaman korkmazdı. Annem bir gün bana, 'Babana öyle şeyler yapacağım ki beni öldürmek zorunda kalacak. Benim de başıma bir şey gelirse bu sebeptendir' dedi. Teyzemler dosyada davacı. Teyzemler bu yıla kadar bizim hayatımızda olmayan insanlardı. Annemle babamın problem yaşadığında bilmiyorlardı. Bu insanlar bizim içimize son zamanlarda girdi. Sonradan dahil olup, bu hale getirdiler annemi. Mal ve uzaklaştırma konusunda annemi yönlendirdiler. Anneannem, annemi yıllardır görmüyor. Benim doğumumda bile yoklardı. Dedemi hiç görmedim. Onların hayatlarını beğenmediğim için teyzemlerle son aylarda da görüşmedim. Babam gece işi yapıyordu, bize birileri zarar verebilir diye silahı evde bırakıyordu. Babam olay günü silahını almamıştı. Silahı annemin dolabındaydı. Babamla annem tartışmaya başladığı zamanlarda anneme psikiyatriye gitmesi gerektiğini söylüyordum. Annem de gitmişti ve tedavi görmüştü" diye konuştu.

"KIZIM SÜREKLİ KADES'E BASTINI SÖYLEDİ"

Pedagog, İ.T.'nin 'Fiziksel ve duygusal gelişimi yaşıtları ile paraleldir. Son olaydan sonra babası ile arasında duygusal bir bağ olduğu için yönlendirmeye açıktır' analizi yaptı.

Maktulün kardeşi Hatice Saçlı ise ablasının öldürülmeden sanıktan kaçarak kızı ile birlikte kendi evlerine geldiğini ve 3 gün kaldığını söyledi.

Kızının Savaş Temirhanoğulları'ndan korktuğunu söyleyen maktulün annesi Mediha Saçlı, "Fadim'in öldüğünü diğer kızlarım arayınca öğrendim. Ayrıca Savaş'tan korktuğunu ve sürekli KADES'e bastığını söyledi. Kızımın katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Mediha Saçlı, sanığın kızına cinsel saldırıda bulunduğunu da iddia etti.

"ABLAM, SAVAŞ'TAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLÜYORDU"

Kardeşinin sanık Savaş Temirhanoğulları'ndan şiddet gördüğünü belirten Canan Ateş, "Ablam katledilmeden 1 yıl önce huzursuzluklarından bahsetmişti. Aldatıldığını da kızı ile birlikte öğrendiklerini söyledi. İlk bu şekilde sorunlarını öğrendik fakat daha sonra barıştı. Ablam bir süre sonra tehdit edilmeye başladı. Ablam, Savaş'tan şiddet gördüğünü ve bu şiddetin arttığını söyledi" diye konuştu.

"ANNEMİN BOĞAZINI SIKTIĞINI BİLİYORUM"

Öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşinden olan kızı B.G., annesinin sanıkla problemler yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:

"Annemin aldatıldığını kardeşimden öğrendim. Boşanacak gibi oldular sonra barıştılar. Annemin, kocası tarafından tehdit edildiğini öğrendim. Savaş'ın annemin boğazını sıktığını biliyorum. S.B. diye bir kadın, anneme daha önce 'Eşinden boşan, biz birbirimizi seviyoruz' demiş. Bu kadının da Savaş'ı tetiklediğini düşünüyoruz. Fikret İnal, Savaş'a bir şeyler içirmiş ve cinayet bu yüzden de işlenmiş olabilir. Sabah annemi aradım, 2 kez açmadı. Sonra kardeşim aradı, 'Annem öldü abla' dedi. 'Kocası mı yaptı?' dedim. 'Sanırım öyle' dedi. Annem öldükten sonra reddi miras yapmamız için tehdit de edildik."

HEYET, 112 KAYITLARINI İSTEDİ

Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın avukatı ise savunmasında Fadim Temirhanoğulları'nın, eski eşini öldürmeye teşebbüs nedeniyle yargılandığını ve 2 ay 10 gün cezaevinde kaldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, 'Eşi kasten öldürme' suçuyla yargılanan Savaş Temirhanoğulları'nın tutukluluğunun devamına, sanık Fikret İnal hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi. Heyet ayrıca olay gününe ait 112 kayıtlarını ve maktul ile sanığın daha önceki dava dosyalarını istedi. Duruşma ertelendi.