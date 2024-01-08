Türkiye'nin meyve, sebze bahçesinin gıda kontrol merkezinde 32 bin analiz TÜRKİYE'nin yaş sebze meyvede üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen ürünlerin, güvenilir olarak tüketiciye ulaşması için geçen yıl 14 bin numunede 32 bin analiz yapıldı. Tarımsal ürünlerde pestisit analizi yapılan 9 bin numunenin ihracata uygunluğu kontrol edildi.

TÜRKİYE'nin yaş sebze meyvede üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen ürünlerin, güvenilir olarak tüketiciye ulaşması için geçen yıl 14 bin numunede 32 bin analiz yapıldı. Tarımsal ürünlerde pestisit analizi yapılan 9 bin numunenin ihracata uygunluğu kontrol edildi.

Yaş sebze ve meyve başta olmak üzere çeşitli tarımsal üretimde adından söz ettiren Antalya'da yaz, kış sera ve tarlalarda üretim devam ediyor. Domatesten bibere, maruldan salatalık, patlıcana tarımsal ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin üretim üssü konumundaki Antalya'da yetiştirilen sebze meyveler, iç pazardaki tüketimin yanı sıra, çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Kentte ağırladığı turist sayısı ve tarımsal üretim potansiyeliyle 'tarım ve turizmin başkenti' olarak adlandırılan Antalya'da yetiştirilen ürünlerin güvenli ve güvenilir olarak tüketiciye ulaşması için özenle çalışma yürütülüyor. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetçilerinin tarımsal ürünlerin bahçe, seradaki üretim alanları ile hal, market, pazar, manav gibi tüketiciyle buluştuğu yerlerden aldığı numuneler gıda kontrol laboratuvarında analiz ediliyor. Denetimden geçirilen ürünler, yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaştırılıyor. Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde geçen yıl 14 bin numunede 32 bin analiz yapıldı. Tarımsal ürünlerde pestisit analizi yapılan 9 bin numunenin ihracata uygunluğu kontrol edildi.

Gıda ürününde analizlerle taklit ve tağşişi engellemeyi, halk sağlığını korumayı ve güvenilir gıdanın tüketiciyle buluşması için çalışmaların yürütüldüğü laboratuvarda pestisitin yanı sıra, mikrobiyolojik, bakteriyel toksin, mitoksin analizleri, GDO taramaları gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü denetçilerinin otel, restoran, market ve işletmelerden aldığı numunelerden et, süt ve süt ürünleri, peynir, balık kontrol ediliyor. Laboratuvarda bal, pekmez, bitkisel yağ, gıdadaki katkı maddelerinin analizleri ve mevzuata uygunluğu denetleniyor. Yapılan incelemeler sonrası elde edilen veriler, raporlanıp Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileriyle paylaşılıyor.

`ÖNCELİĞİMİZ GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK´

Laboratuvar müdürü Dr. Özlem Dağaşan, "Geçen yıl 14 bin numunede 32 bin analiz gerçekleştirildi. Bunların 9 bininde ithalat ihracat amacına yönelik yaş meyve sebzelerde pestisit analizi yapıldı. 5 bin numunede taklit tağşiş analizi yapıldı. Otellerimiz, satış yerleremiz ve restoranlarımızdan alınan alkol, gıda ürünlerinde taklit, tağşiş olup olmadığı incelendi. Süt ve süt ürünlerinde koruyucu olup olmadığı, içerisinde jelatin olup olmadığı analizi yapılmaktadır. Bal ve pekmez ürünlerinde şeker kullanımı, sahtelik tespit edilmektedir. Otel ve restoranlardan alınan yemeklerde bozulma olup olmadığına bakılmaktadır. Antalya'da tarımsal ürün fazla olduğu için ihracat ve ithalata uygunluğu, zirai ilaç olup olmadığının analizini yapıyoruz. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla turizm bölgesi olduğumuz için alkol ve yemek ürünlerinde analizleri gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz gıda güvenliğini sağlamak, kalitesini tespit etmek ve taklit tağşişi önlemektir. Halk sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak birinci görevimiz" diye konuştu.