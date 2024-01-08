Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Mahmut Var Golf Turnuvası sona erdi

        Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına düzenlenen golf turnuvasının geliri, Türk Eğitim Vakfına bağışlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 10:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahmut Var Golf Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Taurus Golf Kulübü tarafından turizmci Mahmut Var anısına düzenlenen golf turnuvasının geliri, Türk Eğitim Vakfına bağışlandı.

        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Antalya Golf Kulübü sahasında bu yıl yedincisi gerçekleştirilen turnuvaya Taurus Golf kulübü üyesi 100 golfçü katıldı.

        Bir gün süren turnuvada Recep Turan şampiyon, Hasan Ceylan ikinci, Ahmet Çağıl üçüncü oldu.

        Taurus Golf Kulübü Başkanı Ali Kızıldağ ile iş insanı Salih Fazlıoğlu, turnuva sonunda dereceye girenlere ödüllerini verdi.

        Türkiye Gol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Taurus Gol Kulübü Onursal Başkanı Recep Turan, turizmci Mahmut Var'ın ölümümün 7. yılında turnuva düzenlediklerini söyledi.

        Turnuvanın gelirini Türk Eğitim Vakfı'na bağışladıklarını bildiren Turan, "Mahmut Bey, kendisi bu tür yardım faaliyetlerinde bulunan bir ağabeyimizdi. Dolayısıyla biz o rahmetli olduktan sonra Türk Eğitim Vakfıyla beraber elimizden geldiği kadar arkadaşların desteğiyle çocuklara yardım etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Yaşlı kadını darp edip boğazını kesmişlerdi! Komşu vahşeti!
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Oppenheimer mı, Barbie mi? Kim kazandı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıkladı

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin meyve, sebze bahçesinin gıda kontrol merkezinde 32 bin analiz
        Türkiye'nin meyve, sebze bahçesinin gıda kontrol merkezinde 32 bin analiz
        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi
        Hayata bağlayan telefon, saat 02.00'de geldi
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
        Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'a konuk olacak
        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Antalya'da "Diriliş Buluşmaları" etkinliği düzenlendi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
        Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)