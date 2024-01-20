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        Sahaya giren köpeği futbolcular çıkardı

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş. maçının 30'uncu dakikasındaki korner atışı sırasında sahaya giren köpeği futbolcular, kucaklayıp dışarı çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:35
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        Sahaya giren köpeği futbolcular çıkardı
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Serik Belediyespor, Diyarbekirspor A.Ş. maçının 30'uncu dakikasındaki korner atışı sırasında sahaya giren köpeği futbolcular, kucaklayıp dışarı çıkardı.

        İsmail Ogan Stadı'ndaki maçı Serkan Pınar, İlker Ayten, Murat Şimşek yönetti. Maçın 30'uncu dakikasında Serik Belediyespor'un korner atışı kullanacağı sırada sahaya köpek girdi. Ceza sahasına ilerleyen köpeği seven Serik Belediyespor'dan Hakan Olgun, kucaklayıp dışarı çıkardı. Maçta ilk yarı golsüz tamamlandı. Karşılıklı ataklarla geçen karşılaşma 0-0 sona erdi. Serik Belediyespor, puanını 19'a Diyarbekirspor A.Ş. ise 30'a çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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