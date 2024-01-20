Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Cordova

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Sarı kart: Dk. 14 Novais (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA

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