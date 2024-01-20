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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:51 Güncelleme: 20.01.2024 - 16:11
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        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
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        Salon:AlanyaAtatürk

        Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

        Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Bertuğ Öndeş, İrfan Çetinkaya, Umut Durur)

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun Ergün, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki)

        Setler: 23-25, 18-25, 19-25

        Süre: 84 dakika (28, 26, 30)

        ANTALYA

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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