Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Manavgat'ta farklı sahillerde 2 ceset bulundu

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manavgat'ta farklı sahillerde 2 ceset bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Çenger ve Denizkent mahallelerinde sahilde cinsiyeti belirlenemeyen 2 ceset bulundu.

        Çenger Mahallesi'ndeki sahilde yürüyenler saat 13.00 sıralarında ceset görüp jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzerinde kimlik bulunmayan ve cinsiyeti belirlenemeyen ceset, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Çenger Mahallesi'ne yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Denizkent Mahallesi sahilinde de saat 13.30 sıralarında ceset bulunduğu ihbarı yapıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, yine cinsiyeti belirlenemeyen ve üzerinden kimlik çıkmayan cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürdü.

        ANTALYA SAHİLLERİNDE 4 GÜNDE 5 CESET 

        Kentin Serik, Manavgat ve Alanya sahillerinde 73 kilometrelik mesafede 4 günde 5 ceset bulundu. Geçen çarşamba Manavgat'ın Çenger Mahallesi sahilinde başı, kolu olmayan ve cinsiyetin belirlenemeyen cesedin bulunmasının ardından aynı gün Alanya'nın Konaklı sahilinde belden yukarısı olmayan çocuk cesedi bulundu.

        Bugün de Serik ilçesinin Kadriye Mahallesi'nde sahilde bulunan kadın cesedinin Antalya'da 12 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, ailesinden DNA örneği alınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
        Sahilde kadın cesedi bulundu, DNA örneği alınacak
        Sahilde kadın cesedi bulundu, DNA örneği alınacak
        Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Sobadan çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı
        Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışı Alanya'da başladı
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da sera gezdi