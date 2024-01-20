21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, farklı suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan O.Ş.'yi, jandarma yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Asliye Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından aranan ve farklı suçlardan da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş.'nin yerini tespit etti. Şüpheli, JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edilen O.Ş., tutuklandı.