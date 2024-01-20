Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 2-1

STAT:Alanya Oba

HAKEMLER: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Minchev), Benhur Keser (Dk. 67 Gustova), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Faye), Gaich

GOLLER: Dk. 69 Efecan Karaca, Dk. 90+1 Sisto (Alanyaspor)- Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Novais, Aliti, Leroy Fer, Balkovec (Alanyaspor)

Süper Lig´in 21´inci haftasında Alanyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor´u 2-1 mağlup etti.

27´inci dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ortasında Çaykur Rizespor savunmasından dönen top ceza sahası içerisindeki Efecan Karaca'da kaldı. Efecan Karaca´nın vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

30´uncu dakikada Alanyaspor´un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir´in ortaladığı topta Cordova´nın vuruşu Çaykur Rizespor savunmasından sekti ve Novais önünde kaldı. Novais´in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı gölsüz eşitlikle sonuçlandı.

51´inci dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Hojer'in yerden ceza sahasına gönderdiği topa vuran Varesanovic'in şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.

59´uncu dakikada sol kanattan gelişen atakta Çaykur Rizespor´dan Zeqiri'nin verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Shelvey'in vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

69´uncu dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Balkovec´in sağ taraftan kullandığı kornerde Leroy Fer´in kafa vuruşunda Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan´dan seken topu Oğuz aydın kaleye gönderirken Akkan gole izin vermedi. Ceza sahası içinde oluşan karambolden çıkan Efecan Karaca´nın vuruşunda top ağlarla buluştu. Yaklaşık 10 dakika süren VAR incelenmesinin ardından hakem Ali Şansalan´ın pozisyonu izlemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 1-1.

85´inci dakikada Alanyaspor´un sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada topa yükselen Novais'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

90+1´inci dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen ataktan rakip oyuncudan seken topu önünde bulan Sisto'nun ceza sahası dışından sert şutunda top üst direğe de çarparak ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Antalya / Alanya - Alkın BİRİCİK

2024-01-20 18:18:42

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