Stat:AlanyaOba Stadı

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Faye), Benhur Keser (Dk. 67 Gustavo), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Minchev), Gaich

Goller: Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Efecan Karaca, Dk.90+1 Sisto (Corendon Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Novais, Dk. 80 Aliti, Dk. 89 Leroy Fer, Dk. 90+1 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

ANTALYA

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