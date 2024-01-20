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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 18:18 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:18
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:AlanyaOba Stadı

        Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bilal Gölen

        Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Leroy Fer, Novais (Dk. 90+10 Fatih Aksoy), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Dk. 90+5 Furkan Bayır), Yusuf Özdemir (Dk. 64 Janvier), Cordova (Dk. 64 Sisto)

        Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Mithat Pala (Dk. 90+4 Faye), Benhur Keser (Dk. 67 Gustavo), Varesanovic (Dk. 86 Pinchi), Zeqiri (Dk. 90+4 Minchev), Gaich

        Goller: Dk. 51 Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dk. 69 Efecan Karaca, Dk.90+1 Sisto (Corendon Alanyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Novais, Dk. 80 Aliti, Dk. 89 Leroy Fer, Dk. 90+1 Balkovec (Corendon Alanyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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