Pendikspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Pendikspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk oluyor. Beşiktaş haftaya 35 puanla 4. sırada girerken, düşme hattındaki Pendikspor'un ise 16 puanı bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk oluyor.
4' Umut Nayir
STAT: Pendik
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Halil, Frederik, İbrahim, Thiam, Erencan, Umut
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Tayfur, Demir Ege, Rashica, Gedson, Semih, Cenk.
Siyah-beyazlılar, geride kalan 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 35 puanla 4. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi sonucu topladığı 16 puanla haftaya 19. basamakta girdi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son 4 müsabakayı kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Kartal, kalesinde 3 gol gördü.
Beşiktaş, dış sahada son mağlubiyetini 3 Kasım 2023 tarihinde Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.
4 OYUNCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.