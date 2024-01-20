Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Beşiktaş Haberleri

        Pendikspor-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Pendikspor-Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a konuk oluyor. Beşiktaş haftaya 35 puanla 4. sırada girerken, düşme hattındaki Pendikspor'un ise 16 puanı bulunuyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maçta gol sesi var!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'a konuk oluyor.

        4' Umut Nayir

        STAT: Pendik

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem, Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Halil, Frederik, İbrahim, Thiam, Erencan, Umut

        Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Tayfur, Demir Ege, Rashica, Gedson, Semih, Cenk.

        Siyah-beyazlılar, geride kalan 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 35 puanla 4. sırada bulunuyor. Pendikspor ise 20 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi sonucu topladığı 16 puanla haftaya 19. basamakta girdi.

        İki takım arasında ligin ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
        REKLAM

        BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Beşiktaş ligde deplasmanda oynadığı son 4 müsabakayı kaybetmedi. Siyah-beyazlı takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Kartal, kalesinde 3 gol gördü.

        Beşiktaş, dış sahada son mağlubiyetini 3 Kasım 2023 tarihinde Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı.

        4 OYUNCU SINIRDA

        Beşiktaş'ta Mert Günok, Necip Uysal, Tayfur Bingöl ve Gedson Fernandes sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 futbolcu, sarı kart görmeleri halinde 22. haftada oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu