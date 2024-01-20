Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Muş Barosu: İpte asılı bulunan 2 çocukta cinsel istismar, darp ve cebir izi bulunmadı

        Muş Barosu: İpte asılı bulunan 2 çocukta cinsel istismar, darp ve cebir izi bulunmadı

        Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili sıcak gelişme Muş Barosu'ndan geldi. Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 14 yaşındaki iki öğrenciyle ilgili açıklama yaptı. Baro, 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T.'nin bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 19:08 Güncelleme: 20.01.2024 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Barosu'ndan kritik açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Varto ilçesinde metruk evde ipte asılı bulunan 8'inci sınıf öğrencileri P.A. (14) ve Z.T.'nin (14) bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izine rastlanılmadığını açıkladı.

        Şüpheli iki ölümle ilgili açıklama
        Şüpheli iki ölümle ilgili açıklama

        Varto ilçesinde 18 Ocak günü meydana gelen olayda, Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri P.A. ve Z.T., akşam saatlerine kadar eve gitmeyince yakınları şüphelenip, aramaya başladı. P.A.'nın babası Cemal A., kendilerine ait müstakil ve metruk evde, kızı ve arkadaşını ipte asılı buldu. Cemal A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, P.A. ve Z.T.´nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından P.A. ve Z.T.'nin cansız bedeni, otopsi için Muş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından kızların cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. P.A., Varto Cemevi´nde yapılan törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Z.T.'nin cenazesi ise Bingöl'ün Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne götürülerek toprağa verildi.

        REKLAM

        ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ´NDEN AÇIKLAMA

        Çocukların ölümüyle ilgili Muş Barosu Çocuk Hakları Merkezi´nden yazılı açıklama yapıldı. Çocukların bedeninde cinsel istismar, darp ve cebir izlerinin bulunmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "18 Ocak 20024 tarihinde Muş ili Varto ilçesinde metruk bir evde iki kız çocuğunun iple asılmış halde bulundukları vakada; olay tarafımızca takip edilmiş, soruşturma dosyasında an itibariyle toplanan delil ve bulguların müteveffa çocukların bedeninde cinsel istismar, darp, cebir gibi izlerin bulunmadığını, olay yerinde bulunan bulgu ve delillerin şimdilik olayın ası suretiyle intihar olduğuna işaret ettiğini, toksikolojik (zehirlenme, uyuşturucu ve uyarıcı madde) incelemenin henüz sonuçlanmadığını kamuoyuyla paylaşma gereği doğmuştur. Bir kez daha yaşamını yitiren çocukların ailelerine başsağlığı diler, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muş Barosu
        #Varto
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu