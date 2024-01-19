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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili açıklama - En son haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüyle ilgili açıklama

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık konunun yakından ve titizlikle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık ayrıca ailelere yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 20:04 Güncelleme: 19.01.2024 - 20:07
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        Şüpheli iki ölümle ilgili açıklama
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        Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

        Muş'un Varto ilçesinde 14 yaşındaki iki kız öğrencinin şüpheli ölümüne ilişkin haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sosyal inceleme ivedilikle başlatılmıştır. Olayla ilgili adli makamlarca yürütülen soruşturma devam etmekte olup, konu Bakanlığımız tarafından da yakından ve titizlikle takip edilmektedir. Bakanlığımızca ailelere yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır.

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        NE OLMUŞTU?

        Muş'un Varto ilçesinde, kan donduran bir olay yaşandı. Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki P.A. ve aynı yaştaki Z.T. isimli kız çocukları, P.A.'nın babasına ait metruk evde, ipte asılı halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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        #Varto iki öğrenci ölüm
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