Almanya'da çiftçi krizi bitmiyor

SPD ile Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan hükümetin tarım alanında sübvansiyonları kaldırmayı planlamasına karşı çıkan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.

SPD Genel Merkezi önünde toplanan yaklaşık bin kişi, "Bıktık" , "Herkes bir şeyler yapabilir", "İyi gıdanın bir geleceğe ihtiyacı var - GDO'suz, kırsal ve çevre dostu tarım için" sloganları attı.

Protestocular, "Çiftçilerin toprağı çiftçilerin elindedir", "Gıda siyasidir" ve "Çiftçiler şirket çıkarlarından önce gelir" pankartları açtı.

Gösteriye katılan Klaus Böglen, hükümetin tarım politikalarından bıktıklarını söyledi.

Böglen, "Çünkü hükümetin doğanın ve gelecek nesillerin çıkarlarını koruma konusunda çok tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece tarım politikası değil, aynı zamanda sosyal politika, iklim politikası için de geçerli. Çiftçiler için aynı şeyler geçerli bazı şeylere çok hızlı bir şekilde ve çiftçilerle önceden tartışılmadan karar veriliyor ve biz bunu tartışmak istiyoruz. Herkesin bir şeylere katkıda bulunması gerekiyor, örneğin mazotun sübvanse edilmesi, uçuşların sübvanse edilmesi gibi." dedi.

Gösteriye katılan genç bir kadın ismini vermek istemediğini belirterek ekolojik tarım ve çiftçilerin desteklenmesi amacıyla toplandıklarını vurguladı, sürdürebilir bir tarım için hükümetin buna destek vermesini talep etti.

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Almanya'da çiftçiler tarımsal mazot sübvansiyonlarında yapılması planlanan kesintilere karşı çıkıyor.

*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.