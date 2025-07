Antalya- Alanya arasını 36 dakikaya düşürecek otoyolun temeli atıldı

ANTALYA ile Alanya'yı birbirine bağlayacak 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu'nun temel atma töreni gerçekleştirildi. 2,5 saat olan seyahat süresini 36 dakikaya düşürecek otoyolun temelini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy attı.

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilecek olan ve geçen yıl ekim ayında yapım sözleşmesi imzalanan Antalya-Alanya Otoyolu'nun temel atma töreni, Manavgat'ta gerçekleştirildi. Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, önceki dönem dışişleri bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Milletvekilleri Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Limak Şirketler Grubu onursal başkanları Nihat Özdemir ve Sezai Bacaksız katıldı.

'TURİZMİ, TİCARETİ VE YAŞAMI YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'ya iki büyük müjde ile geldiklerini söyledi. Uraloğlu, "Antalya-Alanya Otoyolu'muzla Torosların eteklerinde, Akdeniz'in masmavi sularının kıyısında, bu toprakların bereketine ve insanımızın alın terine yakışır bir eseri başlatırken, Antalya'mızın bir başka köşesinde, Demre'de de yat turizminin yeni kalbi olacak Demre Yat Limanı'nın açılışını gerçekleştireceğiz. İki muhteşem proje, Antalya'mızı hem denizde hem karada dünya sahnesinde bir adım daha öne taşıyacak, turizmi, ticareti ve yaşamı yeniden şekillendirecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın sadece bir turizm kenti değil, Türkiye'nin çok yönlü potansiyelini yansıtan önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Ersoy, "Hayata geçirilen her yatırım yalnızca yolları değil, hizmeti, üretimi ve kalkınmayı da birbirine bağlıyor. Bugün temelini attığımız ve hizmete sunduğumuz yeni ulaşım yatırımları, bu bütüncül kalkınma vizyonunun somut yansımasıdır. Antalya'nın yaz aylarında artan nüfusu ve yoğun ziyaretçi akışı düşünüldüğünde, kara yolu altyapısında yapılan her iyileştirme hem şehir içi yaşam kalitesine hem de turizm başta olmak üzere pek çok sektöre doğrudan katkı sağlıyor" dedi.

'ANTALYA-ALANYA OTOYOLU STRATEJİK BİR ADIM'

Ulaşım altyapısının, turizmin omurgasını oluşturduğunu söyleyen Ersoy, "Projeler misafirlerimizin ilk temas noktalarından başlayarak, Antalya'daki yaşamın her alanında konfor, güvenlik ve süreklilik hedefiyle hayata geçiriliyor. Bugün temelini attığımız Antalya-Alanya Otoyolu, stratejik bir adım olacaktır. Yoğun turizm dönemlerinde saatlerce uzayabilen ulaşım süresi, projenin tamamlanmasıyla birlikte dakikalara düşecek. 2024 yılında 62,3 milyon ziyaretçi ile Türkiye, dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldi. Bu başarının kalbinde ise kuşkusuz Antalya yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 17,2 milyon yabancı misafiri ağırlayan Antalya, bu yılın ilk yarısı itibarıyla 7,5 milyon ziyaretçiyi aşarak güçlü performansını sürdürüyor" diye konuştu.

'GELECEĞİ DE ŞEKİLLENDİRİYOR'

2025 yılının ilk yarısında, Antalya'daki bakanlığa bağlı tesislerin 1,3 milyondan fazla ziyaretçi ağırladığını belirten Ersoy, "Her alanı içeren zengin bir turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ulaşım yatırımları da bu kalkınma zincirinin önemli bir halkasını oluşturuyor. Turizmdeki başarılarımızı destekleyen, şehrin dört bir yanına erişimi kolaylaştıran her hamle yalnızca içinde bulunduğumuz günü değil, geleceği de şekillendiriyor. Hayata geçen her yatırımın, ülkemizin geleceğine değer katacağına yürekten inanıyorum. Antalya'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.