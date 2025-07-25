Antalya'da 3 yangın kontrol altında, 1'ine müdahale sürüyor (4)

Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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