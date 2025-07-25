Antalya'da 3 yangın kontrol altında, 1'ine müdahale sürüyor (4)
3YANGIN KONTROL ALTINDAAntalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.
3YANGIN KONTROL ALTINDA
Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI
Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi’nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
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