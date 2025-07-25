Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Doğanca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter, arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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